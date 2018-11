Kodaira wint met baanrecord ook tweede 500 meter

Bowe wint 1500 meter, Wüst vierde

9:34 Brittany Bowe heeft haar eerste wereldbekerzege sinds maart 2016 behaald. De Amerikaanse schaatsster zegevierde tijdens de eerste wereldbeker in Japan op de 1500 meter. De dertigjarige routinier, die de afgelopen jaren met fysieke problemen worstelde, won met een baanrecord in Obihiro: 1.55,03. De Japanse Miho Takagi kwam voor goud net tekort: 1.55,12. De Russin Jekaterina Sjichova eindigde derde in 1.55,45.