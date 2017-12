Kodaira wint 500 meter in tweede tijd ooit

Een beetje gerechtigheid maar voor sterker NAC in derby tegen Willem II: 1-1

21:49 NAC was in de altijd beladen derby tegen Willem II de betere ploeg. Het hield er echter maar een puntje aan over. En dat ook nog eens dankzij een cadeautje van de thuisploeg, dat vlak na rust de gelijkmaker wel erg gemakkelijk weggaf. Daarmee kreeg NAC dan toch nog een beetje gerechtigheid in het hol van de leeuw. Een Tilburgse leeuw die niet brulde, maar moest toezien hoe NAC het publiek meer wist te vermaken.