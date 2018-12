Kodaira wint 500 meter in Thialf met baanrecord

De Japanse sprintster boekte haar twintigste (!) opeenvolgende wereldbekerzege op deze afstand. Vorig weekeinde sloeg ze overigens de wereldbekerwedstrijden in Polen over. Daardoor kon Vanessa Herzog twee keer winnen en de leiding in het wereldbekerklassement overnemen. In die rangschikking bleef ze aan de leiding, met 90 punten meer dan nummer vier Kodaira. De Oostenrijkse Herzog eindigde vanmiddag als tweede in een nationaal record: 37,23. De Amerikaanse Brittany Bowe pakte brons in 37,70.



Jutta Leerdam was de beste Nederlandse op de elfde plaats. De 19-jarige sprintster van Team IKO reed met 38,18 op het snelle ijs in Thialf een persoonlijk record. Begin dit seizoen eindigde ze bij de wereldbekerkwalificatie in Heerenveen als tweede in een tijd van 38,51. Janine Smit belandde zaterdag op de zeventiende plek (38,47). Letitia de Jong reed in de B-groep een winnende tijd van 38,57 seconden.