Kodaira ook de snelste op 1000 meter, Wüst vierde

Nederland naast podium 3000 meter, Weidemann wint verrassend

8:51 De 3000 meter bij de wereldbeker schaatsen in Tomakomai heeft een verrassende winnares opgeleverd. De Canadese Isabelle Weidemann won goud met een tijd van 4.10,18. Het was haar eerste medaille op een individueel onderdeel in het wereldbekercircuit.