Kodaira onoverwinnelijk op 500 meter, Nederlanders buiten top 10

Kodaira veroverde zaterdag voor eigen publiek haar twintigste wereldbekerzege op de 500 meter. Voor de Oostenrijkse Vanessa Herzog was er opnieuw geen beginnen aan. De Europees kampioene moest voor de vierde keer op rij in dit nog prille seizoen genoegen nemen met zilver (38,56). De Amerikaanse Brittany Bowe pakte brons met 38,99.



De Nederlandse sprintsters vielen buiten de top tien. Jutta Leerdam (elfde in 39,54), Letitia de Jong (twaalfde in 39,60) en Janine Smit (veertiende in 39,69) kwamen opnieuw niet in de buurt van het podium.