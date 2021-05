Koch en Mattheij winnen met CSKA Sofia Bulgaarse beker

Samenvatting Chelsea heeft CL-ticket voor het grijpen, Leicester moet vrezen voor Liverpool

19 mei In de strijd om de Champions League-tickets in Engeland heeft Chelsea uitstekende zaken gedaan. Zonder Hakim Ziyech, die ruim negentig minuten op de bank bleef, won de ploeg van Thomas Tuchel met 2-1 van Leicester City, dat daardoor net als vorig jaar mogelijk het kind van de rekening wordt in de strijd om de CL-tickets.