KNVB meldt drukste winterse transferperiode ooit: 169 overschrijvingen

RecordDe KNVB heeft ondanks de coronacrisis de drukste winterse transferperiode ooit meegemaakt. De bond meldde 169 overschrijvingen van profspelers. ,,Nog nooit was het zo druk in januari”, aldus de KNVB. Het vorige record stond op 151 transfers, gevestigd in 2017.

Er waren vooral veel transfers van Nederlandse naar buitenlandse clubs. Liefst 61 spelers vonden een nieuwe club in een ander land; een stijging van 30 procent ten opzichte van vorig seizoen, toen er 47 transfers naar het buitenland waren. Binnen Nederland waren er 52 transfers en er kwamen 56 spelers van een club in het buitenland naar Nederland toe.



De eerste transfer deze periode was van Giannis-Foivos Botos, die onder contract staat bij AEK Athene en de rest van dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Go Ahead Eagles. De laatste transfer was van Oussama Idrissi, die op 1 februari om 22.41 uur een transfer op huurbasis van Sevilla naar Ajax maakte.

Ajax tastte het diepst in de buidel met de aankoop de Franse spits Sébastien Haller. De club betaalde 22,5 miljoen euro aan West Ham United. Haller werd daarmee de duurste aankoop ooit van een club uit de Eredivisie. Alleen West Ham betaalde meer voor een speler; 23,1 miljoen euro voor Saïd Benrahma, die in de zomer al werd gehuurd van Brentford.

Dit seizoen mogen spelers voor drie clubs uitkomen in één seizoen, in tegenstelling tot eerdere jaren. Wereldbond FIFA heeft deze uitzondering gemaakt vanwege de coronapandemie en de uitgestelde slotfases van de competities vorig seizoen in verschillende landen. Zo kon Idrissi bijvoorbeeld nog zijn gang naar Ajax maken, terwijl hij eerder dit seizoen al officiële wedstrijden voor AZ en Sevilla speelde.

In de A-categorie van het amateurvoetbal was er dit jaar, voor de tweede keer, ook in januari de mogelijkheid om een transfer te maken. Hier maakten 33 spelers gebruik van. In de B-categorie, waar tot 5 maart transfers mogelijk zijn, waren in dezelfde periode 316 overschrijvingen.