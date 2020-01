KNVB droomt van Champions League-finale in nieuw stadion van Feyenoord

De KNVB hoopt over zes jaar de Champions League-finale te kunnen organiseren. Die zou dan gehouden moeten worden in de nieuwe, nog te bouwen Kuip in Rotterdam.

Door Nik Kok



Of de nieuwe Kuip er daadwerkelijk komt is op dit moment nog steeds onzeker. Die nieuwe Kuip moet dan wel over een ruime capaciteit beschikken want de UEFA schrijft voor dat de capaciteit van een stadion dat de Champions League wil organiseren over een capaciteit van meer dan 63.000 toeschouwers moet beschikken. Volgens secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB is de organisatie van die finale dan ook ,,een heel ambitieus plan waar een heel goed bidbook voor nodig is bij de UEFA‘’.

Het plan om de belangrijkste clubfinale van Europa te organiseren past in de plannen van de KNVB om meer belangrijke internationale voetbaltoernooien/evenementen te organiseren in de komende jaren. Zo is het EK 2022 zaalvoetbal al binnengehaald. Het streven is ook om het WK voor spelers onder de zeventien jaar, de Champions League-finale voor vrouwen en het WK voor vrouwen te mogen organiseren.

Bij de Champions League-finale voor vrouwen wordt gemikt op Eindhoven in 2023. Daar heeft de KNVB al een bidbook voor ingeleverd. Ook de organisatie van het WK vrouwen is een ambitieus plan. ,,Daar doen 32 landen aan mee tegenwoordig en dat is veel voor Nederland. We zouden daarin een samenwerking kunnen zoeken met andere landen om ons heen zoals België, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk”, aldus De Jong.