KNVB bereid om Ajax weer te helpen, wedstrijdschema lijkt echter muurvast te zitten

Ook PEC Zwolle en de KNVB werden dinsdagavond en woensdagochtend niet vergeten in de gelukzalige zweem van euforie rond de prachtige gewonnen Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid. Een beetje cynisch natuurlijk, maar ook een beetje waar.



Ajax had afgelopen weekeinde tegen PEC Zwolle moeten spelen, maar kreeg in plaats daarvan rust. Dat zorgde voor nogal wat beroering in het Nederlandse voetballandschap, maar vast staat dat Ajax gisteravond uitgerust en superfit aan de aftrap verscheen in Bernabéu.

Kwartfinale

Of Ajax dat straks op 9 of 10 april ook is, valt nog te bezien. Dan speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag de eerste kwartfinalewedstrijd van de Champions League tegen een nu nog onbekende tegenstander.

Om Ajax een dienst te bewijzen, zou er met de wedstrijden Willem II – Ajax (zaterdag 6 april) of Ajax – Excelsior (zondag 14 april) geschoven moeten worden. Deze duels worden gespeeld voor de heenwedstrijd en de return van de kwartfinales van de Champions League.

Muurvast

Maar het wedstrijdschema lijkt muurvast te zitten. Ook naar voren schuiven wordt al lastig. Ajax speelt op 13 maart de vaak besproken inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle. De week erop zijn alle internationals uitgevlogen voor het spelen van ten minste twee interlands. Een belangrijke speler als Dusan Tadic speelt met Servië bijvoorbeeld op 25 maart nog een interland tegen Portugal.



Tornen aan de laatste twee speeldagen van het seizoen zal de KNVB niet willen. Vanwege de grote belangen spelen alle clubs dan tegelijkertijd op het precies hetzelfde tijdstip hun wedstrijden. Toch onderzoekt de KNVB of Ajax in de drukke komende weken kan worden ontzien, in de hoop op nog een Europese stunt en cruciale punt voor de Europese ranglijst.

Wedstrijdschema:

Zondag 10 maart Ajax – Fortuna Sittard

Woensdag 13 maart PEC Zwolle - Ajax

Zondag 17 maart AZ – Ajax

Donderdag 21 maart Nederland – Wit-Rusland

Zondag 24 maart Nederland - Duitsland

Zondag 31 maart Ajax – PSV

Woensdag 03 april FC Emmen - Ajax

Zaterdag 6 april Willem II – Ajax

09 of 10 april Champions League kwartfinales

Zondag 14 april Ajax – Excelsior

16 of 17 april Champions League kwartfinales

Zondag 21 april FC Groningen – Ajax

Woensdag 24 april Ajax – Vitesse

Zondag 28 april De Graafschap – Ajax

30 april of 1 mei Champions League halve finales

Zondag 5 mei Bekerfinale: Willem II - Ajax

7 of 8 mei Champions League halve finales

Zondag 12 mei Ajax – FC Utrecht

Zaterdag 1 juni Champions League finale