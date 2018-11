KNSB: Geen spijt van brief over medicijnen

,,Het heeft ons zeer verbaasd, dat er een dopingverhaal van is gemaakt’', liet directeur-bestuurder Herman de Haan weten, ,,Want daar ging het helemaal niet om. Het was een brief waarin we waarschuwden voor het gebruik van medicijnen die niet strikt noodzakelijk zijn. De KNSB liep redelijk voorop in deze kwestie. Misschien hadden we achteraf met andere bonden moeten optrekken. Maar ik zou morgen dezelfde brief versturen.’’



Icoon Ireen Wüst voelde zich na alle ophef geroepen om haar gebruik op doktersvoorschrift van het middel Thyrax, een schildklierhormoon, uit te leggen. Dat middel, dat (nog) niet op de dopinglijst staat, bleek nogal populair in de Nederlandse schaatswereld. Je zou er onder meer snel gewicht mee kunnen verliezen.