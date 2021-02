KNSB: ‘Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen’

wedstrijden op natuurijsDe KNSB staat achter de initiatieven om op natuurijs marathonschaatswedstrijden te organiseren. Zodra het ‘ijstechnisch mogelijk is en mits het door het ministerie van VWS wordt toegestaan', zo laat de schaatsbond in een persbericht weten.

De roep om wedstrijden op natuurijs klinkt steeds luider. Vanmorgen wezen de marathonteams van de topdivisie de KNSB in een open brief op het belang van natuurijswedstrijden.

,,De periode van natuurijs die voor ons ligt, is uitzonderlijk in Nederland”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB in een verklaring. ,,Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen. Goed te zien dat heel de schaatswereld hierachter staat. Wij zijn sinds dit weekend in gesprek met diverse betrokken partijen om te kijken of we de plannen werkelijkheid kunnen laten worden.”

Tot eind vorige week kreeg de KNSB vanuit Den Haag de boodschap dat marathonschaatswedstrijden niet waren toegestaan, ook niet op natuurijs. Afgelopen weekeinde kwamen nieuwe initiatieven tot stand, onder invloed van de weerberichten die een serieuze vorstperiode voorspelden.

Een tweet van Patrick Wouters van den Oudenweijer, directeur van House of Sports, bracht de zaak in een stroomversnelling. Daar kwam vanochtend een open brief van de gezamenlijke marathonschaatsteams aan de KNSB overheen.

De bond heeft de teams uitgenodigd om mee te praten. ,,Wij zijn blij verrast dat er nu mogelijk een kans ligt om hier iets bijzonders van te maken”, schrijven de KNSB-directeuren Herman de Haan en Remy de Wit. ,,Het spreekt vanzelf dat wij de initiatieven volledig omarmen. Sterker nog, wij zijn al gestart met het voeren van verkennende gesprekken.”

De KNSB heeft samen met House of Sports in Thialf een reeks langebaanwedstrijden georganiseerd, waarbij rijders in een bubbel zijn gezet. Deze week staan de ISU WK Afstanden op het programma (11-14 februari), als laatste in de reeks.

,,We hebben in Thialf laten zien dat we wedstrijden veilig en coronaproof kunnen organiseren. Dat moet ons ook lukken met marathonwedstrijden op natuurijs”, aldus De Wit. ,,Het zou voor het peloton een verloren seizoen goed kunnen maken en voor de mensen thuis kan het straks geweldige tv opleveren.”

Minister van Tamara van Ark van Sport is in gesprek met de KNSB over het toestaan van schaatswedstrijden op natuurijs. ,,We zijn met de KNSB in gesprek over de vraag om hoeveel topsporters het zou gaan, waar je bijvoorbeeld een kampioenschap zou willen houden en hoe je dat veilig organiseert”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Hij verwacht de uitslag van de gesprekken ergens in de komende paar dagen.

Hij benadrukt dat de gesprekken niet over de Elfstedentocht gaan. ,,Dat is een evenement en die zijn verboden. Bovendien heeft de organisatie aangegeven de tocht op dit moment niet te willen houden.” Eerder op de dag zei onder meer D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat de Elfstedentocht volgens hem dit jaar mogelijk moet zijn.

