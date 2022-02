Knielmoment keert niet meer terug in de Formule 1: 'Tijd om verder te gaan’

De ‘We Race As One’-uitingen, ook bedoeld om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie, zullen nog wel te zien zijn rondom races. De openingsrace van het komende raceseizoen is op 20 maart in Bahrein.



Het knielen werd in 2016 geïntroduceerd door American footballer Colin Kaepernick en kreeg na Black Lives Matter-protesten halverwege 2020 in veel sporten navolging. In de Formule 1 spreekt met name de onttroonde Britse wereldkampioen Lewis Hamilton zich regelmatig uit over onderwerpen als racisme.