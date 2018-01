Knieblessure zet Gouweleeuw weken buitenspel

Doelman Noppert tekent bij Foggia tot einde seizoen met optie voor twee jaar

11:22 Hij was al bijna een week in Italië en trainde mee met zijn nieuwe club. Dinsdag is het dan officieel rondgekomen. Andries Noppert heeft bij Foggia een contract getekend tot het einde van dit seizoen met een optie voor nog eens twee jaar.