Knegt stelt teleur, Van Kerkhof tweede in B-finale

Pablo Marí na een moeilijk begin een baken van rust geworden

19:36 Evenals bij Arno Verschueren blijven de prestaties van Pablo Marí dikwijls onderbelicht. De laatste weken varen zij echter mee in de vaart der volkeren. Aan hen de taak de parels zondag te laten schitteren tegen Roda JC. ,,Pablo is gegroeid”, zegt trainer Stijn Vreven over zijn aanvoerder.