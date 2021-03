Knegt loopt bij WK na 1500 meter ook op 500 meter finale mis

Eerder liep Knegt al de finale op de 1500 meter mis. Ook dat kwam vanwege een ‘penalty’, die Knegt van de wedstrijdleiding kreeg opgelegd omdat hij een van zijn tegenstanders in de halve finale afsneed in de bocht.



Itzhak de Laat, de nummer drie van de EK, strandde eerder na een val al in de kwartfinales van de 500 meter.



Dylan Hoogerwerf plaatste zich in de Optisport Sportboulevard in Dordrecht wel voor de finale van de kortste afstand.