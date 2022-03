Knappe opmars Botic van de Zandschulp op Indian Wells gestuit in derde ronde

De 1,91 meter lange tennisser uit Wageningen ziet zijn fraaie opmars daarmee voorlopig even gestuit. Van de Zandschulp klom vorige week naar plek 47 op de wereldranglijst, zijn hoogste positie tot nu toe. Van de Zandschulp speelde een prima eerste set, maar verloor in de tiebreak met 6-3. Bij een achterstand van 2-1 in de tweede set werd Van de Zandschulp behandeld aan een blaar. Met een knappe break kwam hij vervolgens terug tot 4-4 in de tweede set, waarna hij ook op 5-4 kwam. Daarna gaf de Nederlander het echter volledig weg. Kecmanovic schakelde zondag de Kroaat Marin Cilic uit: 6-7 (7), 6-3, 7-6 (6). Cilic, als 24ste geplaatst, liet in de beslissende tiebreak twee matchpoints liggen. Kecmanovic neemt het in de vierde ronde op tegen de Italiaan Matteo Berrettini.

Van de Zandschulp won zondagavond in de tweede ronde van de jonge Canadees Felix Auger Aliassime, de winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam en de nummer negen van de wereld. Hij won met 7-6 (4), 6-7 (4) 6-3, nadat hij in de tweede set al drie matchpoints liet liggen. In de eerste ronde had hij de Amerikaan Tennys Sandgren al uitgeschakeld in Californië.



Bij de vorige editie van het masterstoernooi van Indian Wells bleef Van de Zandschulp als qualifier in de eerste ronde steken.