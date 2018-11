Kluivert start bij AS Roma in CL-duel met CSKA Moskou

Het is voor Kluivert de tweede keer dat hij bij AS Roma aan de aftrap verschijnt van een Champions League-duel. Eerder startte hij in de thuiswedstrijd tegen Viktoria Plzen (5-0 winst). Die basisplaats bekroonde de Nederlander met een goal.



Het was tot nu toe de enige keer dat Kluivert namens AS Roma in actie kwam op het miljoenenbal. Uit bij Real Madrid (3-0 nederlaag) en thuis tegen CSKA Moskou (3-0 winst) zat hij niet bij de selectie.



AS Roma staat bovenaan groep G van de Champions League met zes punten. Real Madrid volgt met hetzelfde puntenaantal. CSKA Moskou, de tegenstander van vanavond, staat derde met vier punten nadat de Moskovieten wonnen van Real Madrid. Viktoria Plzen is hekkensluiter met één puntje.