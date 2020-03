Kluivert scoort voor Roma in doelpuntrijk duel op Sardinië

VideoJustin Kluivert heeft in zijn 62ste wedstrijd voor AS Roma zijn negende doelpunt voor de club uit de Italiaanse hoofdstad gemaakt. De twintigjarige aanvaller maakte de 1-3 in de uitwedstrijd bij Cagliari, die uiteindelijk met 3-4 werd gewonnen.

AS Roma staat vijfde in de Serie A met drie punten achterstand op Atalanta Bergamo, dat eerder vandaag al met 2-7 won bij Lecce. Zo vielen er vandaag in Italië liefst zestien goals in twee duels. De overige wedstrijden, waaronder de topper tussen Juventus en Internazionale, zijn afgelast vanwege het coronavirus dat in grote delen van Italië heerst. Cagliari begon goed aan het seizoen, maar de club van het eiland Sardinië heeft al elf wedstrijden niet gewonnen en staat nu op een elfde plaats in de Serie A.

João Pedro scoorde twee keer namens Cagliari, waar de van PSV overgekomen Gastón Pereiro zijn eerste goal maakte. Vooral laatste kwartier in Cagliari was enerverend. AS Roma leek veilig na een rake vrije trap van Aleksandar Kolarov (2-4), maar Pedro zorgde met een late goal voor 3-4 en een hectische blessuretijd, die Roma met hangen en wurgen doorstond.

De goal van Pedro was apart. Hij schoot de bal uit een strafschop op doelman Pau López van AS Roma, maar reageerde alert en kopte in de rebound alsnog raak.

