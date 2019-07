Kluivert na vijftien jaar terug bij FC Barcelona als hoofd jeugdopleiding

FC Barcelona maakte vanmiddag bekend dat Kluivert een tweejarig contract heeft getekend als leidinggevende van de befaamde jeugdopleiding. De spelers die werden grootgebracht in La Masia (Lionel Messi, Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Cesc Fàbregas, Carles Puyol) stonden symbool voor de gloriejaren van FC Barcelona onder Pep Guardiola, maar de afgelopen jaren breken er nauwelijks nog spelers door in het eerste elftal.



Kluivert moet ervoor zorgen dat de jeugdopleiding weer een belangrijk onderdeel wordt van de club die in de afgelopen vijf jaar meer dan 1 miljard euro uitgaf aan nieuwe spelers. Zijn zoontje Shane (11 jaar) speelt sinds de zomer van 2017 van FC Barcelona, nadat de familie Kluivert twee jaar geleden vanuit Parijs verhuisde naar Barcelona. Kluivert werkte daar eerst als analist voor de Spaanse televisie en was het afgelopen jaar assistent-bondscoach bij Kameroen. Hij en Clarence Seedorf werden ontslagen door de voetbalbond van Kameroen na de uitschakeling in de achtste finales van de Afrika Cup in Egypte.



Kluivert werkte eerder als trainer bij Jong FC Twente. Hij assisteerde Louis van Gaal bij het Nederlands elftal en was ook even bondscoach van Curaçao. De 43-jarige Kluivert bekleedde van 2016 tot 2017 bij Paris Saint-Germain de functie van technisch directeur.