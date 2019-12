Kluivert mist duel met koploper Inter

Kluivert viel zondag in de ontmoeting met Hellas Verona na ruim een half uur spelen uit. Roma won met 3-1 en Kluivert maakte het eerste doelpunt. Vorige week donderdag was hij in de Europese wedstrijd tegen Medipol Basaksehir ook trefzeker. De oud-Ajacied scoorde dit seizoen in de competitie tot dusverre drie keer in twaalf duels.