Kluivert met Nice door in Franse beker, beslissende misser Simons in penaltyserie

In de negentig minuten werd er niet gescoord bij het duel tussen Paris Saint-Germain en OGC Nice, de nummers 1 en 2 in de Franse competitie. Dat was ook al het geval toen de clubs op 1 december tegenover elkaar stonden in de Ligue 1. Vanavond ging het echter om een bekerwedstrijd en dus moest er een winnaar komen. Er kwam geen verlenging, maar direct een strafschoppenserie.

Bij de eerste tien strafschoppen waren er twee missers, van Amine Gouiri (OGC Nice) en Leandro Paredes (PSG). Vervolgens scoorde Nice nog twee penalty's en schoot Juan Bernat ook raak namens PSG, maar Xavi Simons zag zijn penalty gekeerd worden door Nice-keeper Marcin Bulka (gehuurd van PSG) en dus ligt de ploeg van Mauricio Pochettino uit de Franse beker.

Xavi Simons was in de 80ste minuut ingevallen bij de thuisploeg. Justin Kluivert deed 90 minuten mee bij Nice, maar werd in de extra tijd naar de kant gehaald door zijn coach Christophe Galtier en kon dus geen penalty nemen. Calvin Stengs en Pablo Rosario waren vanavond niet van de partij bij Nice, dat in de competitie elf punten minder heeft dan PSG na 22 speelrondes.

Lionel Messi deed vanavond de hele wedstrijd mee en scoorde wel vanaf elf meter. Hij liet de interlandperiode met Argentinië aan zich voorbijgaan, omdat hij eind december met corona terugkeerde van zijn vakantie in Rosario en twee weken niet in actie kon komen. Argentinië was al geplaatst voor het WK 2022 in Qatar.

Volledig scherm © REUTERS

