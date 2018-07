Kluivert debuteert voor Roma, ook Karsdorp en Strootman van de partij

lezerstour Lia Jacobs volgt voorbeeld van Dylan Groenewe­gen

19:31 Dylan Groenewegen pakte in de achtste etappe van de Tour de France zijn tweede achtereenvolgende ritzege, maar op de Franse feestdag ‘Quatorze Juillet’ was de Nederlandse sprinter niet de enige die mocht juichen. Ook Lia Jacobs uit Zundert pakte haar tweede achtereenvolgende ritoverwinning in de BN DeStem Lezerstour.