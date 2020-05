Kluivert: de tijd vliegt, maar de herinnering is voor altijd

Op de eerste foto die Kluivert publiceerde, is het moment vastgelegd waarop de invaller tussen Zvonimir Boban en Franco Baresi door in de slotfase het winnende doelpunt maakt in Wenen. Op de tweede foto staat hij juichend met de beker boven zijn hoofd, met z’n vrienden Clarence Seedorf, Edgar Davids en Frank Rijkaard om zich heen. “Time Flies but Memories Last Forever”, aldus Kluivert, nu hoofd van de jeugdopleiding van FC Barcelona.