Kluivert blikt terug op eerste seizoen AS Roma: ‘Heel blij dat ik de stap gemaakt heb’

Over zijn ene goal (op 16 december 2018 tegen Genoa): ,,Ik wil meer scoren en dat kan ik, dat weet ik. Soms ben ik boos op mezelf en ga je door moeilijkere tijden, maar ik weet zeker dat er volgend seizoen meer goals zullen komen. Ik ben nog heel jong, dat is een voordeel. Maar als je op het veld staat, maakt het niet uit hoe oud je bent. Dan wil ik assists geven, goals maken en dribbelen. Ik wil laten zien wat ik kan en in sommige wedstrijden lukte dat, in sommige wedstrijden ook niet. Maar daar leer ik dan weer van.”



Kluivert hoopt volgend seizoen dan ook nog nadrukkelijker zijn stempel te kunnen drukken bij AS Roma. ,,Dit seizoen was alles helemaal nieuw voor me. Een ander land, een andere competitie en andere spelers. Maar ik moet gewoon mijn eigen ding blijven doen. Blijf jezelf, dan komt het goed. Volgend seizoen moet het niet alleen bij leren blijven. Dan is het gewoon een kwestie van ‘go, go go'.”