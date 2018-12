Kluivert belangrijk voor AS Roma met eerste competitiegoal en assist

Justin Kluivert was vanavond goud waard voor AS Roma, dat in Stadio Olimpico met 3-2 won van Genoa. De negentienjarige aanvaller maakte kort voor rust na een fraaie solo de 2-2 en gaf na een uur spelen de assist op de winnende goal van Bryan Cristante.

AS Roma klimt door de moeizame overwinning op Genoa naar de zesde plaats in de Serie A, maar staat nog wel een punt achter op rivaal Lazio. De 3-2 zege op Genoa was pas de zesde zege in 16 competitieduels voor AS Roma dit seizoen. Kluivert speelde 80 minuten, Rick Karsdorp bleef de hele wedstrijd op de bank.



Nummer veertien Genoa kwam na 17 minuten spelen al op voorsprong in Stadio Olimpico dankzij een goal van de Poolse spits Krzysztof Piatek, die zijn seizoenstotaal daarmee al naar twaalf goals tilde. Na een halfuur spelen kwam AS Roma weer op gelijke hoogte dankzij een goal van de Argentijnse verdediger Federico Fazio. Voormalig PSV-middenvelder Oscar Hiljemark maakte er in de 33ste minuut echter weer 1-2 van namens Genoa. Kort voor rust trok Justin Kluivert de stand weer gelijk namens Roma, door vanaf rechts binnen te schieten in de verre hoek na een fraaie solo.

In de tweede helft was Kluivert met een kopbal ook de aangever op de winnende 3-2 van middenvelder Bryan Cristante, die in de 60ste minuut doel trof met een mooi schot van afstand.

Kluivert had op 2 oktober al wel gescoord voor AS Roma bij de 5-0 zege op Viktoria Plzen in de Champions League. In de Serie A kwam Kluivert tot aan vanavond al wel tot twee assists in 437 speelminuten, verdeeld over tien wedstrijden. In de Champions League speelde Kluivert in zijn eerste halfjaar bij AS Roma 318 minuten. Kluivert behoort morgen tot de vijf kanshebbers voor de Golden Boy Award, de jaarlijkse prijs van de Italiaanse sportkrant Tuttosport voor het grootste talent ter wereld.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Justin Kluivert juicht na zijn eerste goal in de Serie A. © AP