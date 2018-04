Klopp vreest zware blessure Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain moest al na een dik kwartier naar de kant na een charge van Aleksandar Kolarov. Britse media meldden dinsdagavond al dat de kans klein is dat de aanvallende middenvelder met Engeland het WK in Rusland haalt, maar dat is uiteraard pas duidelijk als de diagnose is gesteld. Klopp, die Emre Can en Adam Lallana al moet missen: ,,Het ziet er echt heel slecht uit. Dat is een probleem, want het team wordt er niet groter op.'' Oxlade-Chamberlain werd vervangen door Georginio Wijnaldum, die sterk inviel bij de Reds.

Klopp kende ook gemengde gevoelens na het optreden van zijn ploeg. ,,We hebben het zo'n 80 minuten perfect gedaan. Maar we hebben verdedigend een fout gemaakt. De strafschop was geen strafschop, maar goed. Het is nu 5-2. Natuurlijk had 5-0 of 5-1 beter geweest, maar 5-2 is een fantastisch resultaat. We gaan straks naar Rome en we gaan ervoor.''