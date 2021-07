Klopp verklapt: Virgil van Dijk kan donderdag misschien weer spelen

RentreeVirgil van Dijk kan donderdag voor het eerst sinds 17 oktober een wedstrijd gaan spelen. Dat heeft Liverpool-coach Jürgen Klopp verteld in aanloop naar de oefenwedstrijd van The Reds tegen Hertha BSC.

Van Dijk liep vorig jaar een kruisbandblessure op in het duel met Everton na een charge van doelman Jordan Pickford. ,,Ik hoop dat Virgil een paar minuten kan spelen, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. Het ziet er héél goed uit en misschien kunnen we hem wel inbrengen. Maar ik moet daarvoor eerst nog wat laatste gesprekken voeren. Hij ziet eruit alsof hij er klaar voor is. We zullen het zien.”

Ook collega-verdediger Joe Gomez, die sinds 8 november geen Premier League-wedstrijd meer speelde, is dicht bij een rentree: ,,Er is geen race tussen Joe en Virgil. Ze hebben allebei een andere blessure gehad. Als Virgil donderdag twintig minuten kan spelen, kan Joe misschien de wedstrijd daarna. We zullen zien. In training zien ze er allebei heel goed uit.”

Klopp vervolgt: ,,Je kunt op foto's aan ze zien hoe goed ze eruitzien, maar we hebben geen haast. Het is niet dat ze eerste vijf oefenwedstrijden moeten spelen voordat ze er klaar voor zijn. We hebben een lang seizoen voor de boeg en na zulke serieuze blessures moeten we niets overhaasten, ook met het oog op de rest van hun carrières. Dat we ons geduld verliezen is niet slecht, dat betekent dat we ze graag terug in het team willen zien.”