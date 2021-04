Klopp tempert euforie over Van Dijk: ‘Hij is nog ver van groepstraining verwijderd’

De coach van Liverpool reageerde op veelbelovende beelden die Van Dijk deelde op sociale media. De verdediger rende over het trainingsveld en oogde al best fit. Bondscoach Frank de Boer zei eind maart dat hij eigenlijk niet meer verwacht dat Van Dijk nog op het EK voor het Nederlands elftal kan uitkomen. ,,Ik ken het Engelse spreekwoord niet van steeds hetzelfde vertellen”, zei Klopp. ,,Het klopt dat hij rent, net als anderen. Ik ben er niet zeker van of Virgil ook al bochten maakt. Er zijn nog veel stappen te zetten totdat hij daadwerkelijk de groepstraining kan hervatten. Zeker met deze ernstige blessures is dat het geval. Hij is nog ver daarvan verwijderd.”

De aanvoerder van Oranje herstelt nog altijd van een zware knieblessure. ,,Niemand heeft tegen me gezegd: riemen vast, maak je klaar, hij is volgende week terug op de training. Dus nee, er is niet veel veranderd. Maar hij is wel op de goede weg. We gaan kijken hoe hij er vlak voor het EK voorstaat en hoe hij er zelf in staat”, zei hij. ,,Als hij wel mee kan doen, dan zou dat een enorme meevaller zijn.”