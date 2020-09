Klopp snapt niet waarom Premier League weer terug is bij drie wissels: ‘Gaat om welzijn en kwaliteit’

NBA play-offs LA Lakers één zege verwijderd van eerste finale in tien jaar

8:03 Los Angeles Lakers hebben nog één overwinning nodig om voor het eerst in tien jaar de finale te halen van de westelijke divisie in de NBA. De ploeg van superster LeBron James won in Orlando het vierde duel in de best-of-seven serie tegen Houston Rockets met 110-100 en nam zo een voorsprong van 3-1. De Lakers kunnen de serie zaterdag beslissen.