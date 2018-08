Klopp prijst Wijnaldum voor 'briljante rol' op middenveld Liverpool

Nog geen Nederlan­ders in actie op eerste dag US Open

7:26 Simona Halep trapt om 17.00 uur (Nederlandse tijd) de US Open in New York af met haar partij tegen de Estlandse Kaia Kanepi. Het Amerikaanse grandslamtoernooi gaat op de eerste dag van start met de partij van de Roemeense nummer één van de plaatsingslijst bij de vrouwen in het Louis Armstrong Stadium.