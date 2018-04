'Klopp overvleugelt Guardiola wéér'

,,Liverpool, in de kenmerkende stijl van Klopp, nam geen enkele stap terug en heeft een stijl ontdekt die het City van Guardiola laat rammelen. Een stijl waar Guardiola, in tegenstelling tot op alle andere tegenstanders dit seizoen, geen antwoord op had", schrijft BBC. Het medium verwijst daarmee ook naar de eerdere overwinning van Liverpool op Anfield. In januari won Liverpool ook al op eigen veld van Manchester City (4-3). Sky Sports spreekt van 'Dazzling' Liverpool, wat zoiets betekent als oogverblindend of sprankelend. Ook benadrukt de Engelse pers het feit dat Klopp zes van de eerdere twaalf ontmoetingen met zijn Spaanse collega wist te winnen. Guardiola won slechts één van de laatste zes duels met Klopp.

Ommekeer

City-coach Pep Guardiola gelooft echter nog in een ommekeer. ,,Niemand hier gelooft dat wij doorgaan, behalve degene die tegen jullie praat'', zei Guardiola op de persconferentie. ,,De aankomst hier was best beangstigend'', zei Guardiola over de bekogeling van de spelersbus door fans van Liverpool. ,,Toch lieten we zien over persoonlijkheid te beschikken door goed te beginnen. Gedurende tien tot vijftien minuten in de eerste helft verloren we echter de controle en toen sloeg Liverpool toe. De tweede helft speelden we goed. We hadden een goal nodig, maar die wisten we niet te maken. Niemand gelooft in onze kansen, maar we gaan onszelf overtuigen dat we het kunnen. We hebben nog negentig minuten. We gaan het proberen.''