Klopp over trainingsbeelden Van Dijk: ‘Het gaat nog wel even duren’

Officieel: René Hake tot medio 2022 trainer van FC Utrecht

31 december FC Utrecht gaat officieel door met trainer René Hake. De 49-jarige Hake fungeerde de afgelopen weken als interim-trainer na het vertrek van John van den Brom. Hij heeft nu een contract voor 1,5 jaar getekend in De Galgenwaard. Eerder was al duidelijk dat hij aan zou blijven en dat de intentie was dat hij tot ná dit seizoen aan het roer zou staan.