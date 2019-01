Klopp: Manchester City is nog steeds het beste team ter wereld

Liverpool begint de confrontatie tegen de nummer drie met een voorsprong van zeven punten. ,,Dit is een zespuntenwedstrijd. Manchester City zal er klaar voor zijn. Wij moeten laten zien dat wij dat ook zijn'', zei Klopp verder op de persconferentie. De coach wil nog niets weten van een eventueel kampioenschap. ,,Een paar weken geleden hadden we het er nog over dat het verschil op kon lopen tot vier punten.''



Trainer Pep Guardiola van Manchester City spreekt vol lof over de koploper. ,,Liverpool verkeert in topvorm. Dit is een mooie uitdaging voor ons.”