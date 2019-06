Klopp kan cashen bij Liverpool, Bergwijn beslist na Nations League

Serena Williams in Rosmalen? Het kan!

10:47 Natuurlijk was toernooidirecteur Marcel Hunze van de Libéma Open in Rosmalen alert, toen Serena Williams zaterdag al in de derde ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld. Ze sprak uit te overwegen richting Wimbledon een voorbereidingstoernooi op gras te spelen. ,,We staan in contact met haar team. Ze weet dat ze hier volgende week zeer welkom is.”