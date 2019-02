Klopp hoopvol over meespelen Wijnaldum

LIVE | Verstappen klaar voor middagses­sie, Hamilton en Ricciardo maken eerste meters

15:33 Max Verstappen heeft deze ochtend tijdens de eerste testdag in de Formule 1 de vijfde tijd gereden (1.20.174). In de RB15 kwam de Nederlander uiteindelijk tot 52 rondjes. De meest productieve en tevens snelste man op de baan was Sebastian Vettel met zijn Ferrari (1.18.161 en 71 rondjes). De middagsessie is vanaf 14.00 uur bezig en is onderaan dit artikel te volgen in het liveblog.