Klopp gunt Gerrard kans buiten Liverpool

Gerrard keerde begin vorig jaar als trainer terug bij 'zijn' Liverpool. De 114-voudig international ging aan de slag in de jeugdopleiding die hij zelf als jongetje had doorlopen. Gerrard speelde daarna zeventien jaar in de hoofdmacht van de 'Reds'. Hij sloot zijn loopbaan af bij de Amerikaanse club LA Galaxy.

,,Hij is oud genoeg om daar zelf over te beslissen'', zei Klopp. ,,We zullen hem steunen en helpen als hij vragen heeft. We vinden het prima. Zo lang hij maar niet als manager van Everton of Manchester United aan de slag gaat'', zei de Duitser lachend, verwijzend naar de twee rivalen van Liverpool.