Klopp: Geblesseerde Alisson is half oktober pas terug

Video Van der Poel verstevigt leiderspo­si­tie in Tour of Britain met nieuwe ritzege

16:27 Mathieu van der Poel heeft de voorlaatste etappe van de Tour of Britain gewonnen. De leider in het algemeen klassement verstevigde zijn koppositie tussen Warwick to Burton Dassett over 189 kilometer. Morgen wordt de Ronde van Groot-Brittannië afgesloten met de achtste en laatste etappe.