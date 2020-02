Klopp blijft monter na zeldzame nederlaag: ‘Derde goal was slapstick’

LiverpoolNa 44 Premier League-wedstrijden zonder nederlaag werd Liverpool vandaag met 3-0 afgedroogd bij Watford. ,,Soms is het beter om alle slechte dingen in één wedstrijd te stoppen, in plaats van ze te verspreiden over zes of zeven duels‘’, sprak een nog altijd montere Jürgen Klopp na afloop.

,,We wisten al die tijd dat er ooit een einde aan die serie zou komen‘’, aldus de Duitse trainer. ,,Nou, dat is gebeurd, en nu willen we aan een nieuwe serie beginnen.‘’

,,Bij die derde goal van Watford, toen we ze een handje hielpen, dacht ik: oké, het is dus zo'n dag‘’, analyseerde Klopp, die met zijn ploeg nog altijd onbedreigd aan kop gaat. Het verschil met nummer twee Manchester City bedraagt 22 punten. ,,We waren vandaag gewoon niet goed genoeg om van een ploeg als Watford te winnen.‘’

Klopp: ,,Ik wist halverwege al dat het heel moeilijk zou worden als we niet beter zouden gaan spelen. Ik vond ook dat we goed uit de rust kwamen, maar ja, toen maakten zij de 1-0. Die tweede treffer viel daar meteen achteraan, en de derde goal was gewoon slapstick. Daarvoor gaven we zelf de assist.‘’

Bekijk hieronder de ‘slapstick’ bij de 3-0:

Van Dijk

Ook Virgil van Dijk was nuchter na de eerste nederlaag in lange tijd met zijn ploeg. ,,Allereerst moeten de credits naar Watford’’, aldus de aanvoerder van het Nederlands elftal. ,,Zij verdienden het om deze wedstrijd te winnen, als je ziet welke kansen zij hebben gecreëerd.‘’



Van Dijk: ,,We willen ons hiervoor revancheren. We willen doorgaan met dat we het hele seizoen al laten zien. Het is de enige manier om vanaf hier verder te gaan.”