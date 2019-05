Klopp: Ajax had die finale wel verdiend, vind ik

,,Vorig jaar waren we zelf ook verrast dat we in de finale stonden, thuis speelden we steeds goed, maar uit stonden we zwaar onder druk tegen Manchester City en AS Roma. Dat was dit toernooi anders. We kunnen een hoog tempo ontwikkelen, we spelen beter voetbal. Maar we zullen tegen Spurs er wederom moeten staan. Of zij iets te verliezen hebben? Interessant, Spurs heeft geen voordeel, denk ik. We denken daar niet aan. We zijn misschien favoriet omdat we meer punten hadden, maar het was tweemaal heel close tegen Spurs. En toch speelden wij heel goed. Of ik geluk kan afdwingen? Denk je dat ik een ongelukkige loopbaan heb? Nee, dat denk ik zelf niet. Mijn probleem in mijn carrière was dat ik altijd de laatste wedstrijd speel, vanaf 2012 met uitzondering van 2017. Ik denk dat ik kampioen van de halve finale ben. Ik zie mezelf niet als een verliezer. Sterker nog, voor al die finales won ik vrijwel alle beslissende wedstrijden. We hebben het geluk nog niet gehad, maar ik kan dat niet veranderen. En mijn loopbaan is nog niet voorbij. Het had beter gekund, maar ook veel minder.’’