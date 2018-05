Klopp: 100 procent verdiend in de finale

,,Maar wij verdienden het 100 procent'', verzekerde de Duitse trainer, die vorige week op Anfield met 5-2 zegevierde over de Italiaanse ploeg. ,,Real Madrid had gisteren tegen Bayern München ook wat geluk nodig om de finale te halen en in de kwartfinales tegen Juventus eveneens. Dus waar praten wij over? We hebben nog twee weken om ons goed voor te bereiden op de finale tegen Real. We gaan naar Kiev en zullen daar tot het uiterste gaan.''



Klopp nam zijn ploeg in Rome niet veel kwalijk. ,,Het was een nogal wilde eerste helft. Na de rust hebben we niet best verdedigd. Maar goed, het was voor de meeste jongens de eerste halve finale in de Champions League. Dan is het normaal dat je soms wat moeite hebt om je zenuwen onder controle te houden.''



Klopp haalde als coach van Borussia Dortmund in 2013 de CL-finale. Aartsrivaal Bayern München was destijds op Wembley met 2-1 te sterk.