‘Klinsmann wordt bondscoach Ecuador’

Ajax-coach moet balanceren ‘Ik voel me soms net een bondscoach’

7:37 Met de uitwedstrijd tegen RKC begint zaterdag deel 3 van Ajax’ seizoen. Juist in die reeks van wedstrijden was de ploeg vorig seizoen niet te stuiten, hoe zwaar de strijd op drie fronten ook was. Voor trainer Erik ten Hag is het balanceren. ,,Spelers willen graag spelen, maar je moet ze ook beschermen.’’