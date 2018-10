Kleurrijke Japanse racefans: lichtbalk op hoofd met uitslag training

Video Vierde tijd voor ontevreden Verstappen

9:17 Max Verstappen heeft zich in de tweede vrije training van de GP van Japan twee plaatsten verbeterd ten opzichte van FP1. De Limburger werd vierde, maar leek ontevreden met het optreden van zijn RB14. Hij klaagde over onderstuur. 'M'n auto gaat alle kanten op', riep hij na een dik uur over de boordradio.