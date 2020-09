Klaus Allofs als bestuurslid terug in Düsseldorf

4C Zaterdag Doelpunten­fes­tijn bij The Gunners tegen DHV, Boeimeer verliest met ruime cijfers

19:42 Zaterdag vierde klasse C Baronie en Alliance deelden de punten (2-2). Boeimeer had geen goede middag en verloor met 5-0 bij ZBC’97. The Gunners en DHV maakten er een doelpuntenfestijn van, maar The Gunners had daar niets aan en verloor: 4-5.