Klap kost marathonschaatsster Van der Geest schorsing

Van der Geest, die als winnares over de finish kwam op de Jaap Edenbaan, werd ook uit de uitslag geschrapt. Daardoor zakte ze van de tweede naar de vierde plaats in het eindklassement. Van der Geest, die het incident steeds heeft ontkend, kan nog tot 25 mei in beroep tegen de uitspraak.



Omdat ze ook nog een voorwaardelijke schorsing had staan vanwege een incident op 9 januari in Heerenveen, komt Van der Geest komend seizoen de eerste drie marathons niet in actie.