Klaassen wordt vice-captain Werder: ‘Voelde niet goed de club te verlaten’

,,Ik heb vorig seizoen al mijn verantwoordelijkheid gepakt en ben zodoende ook in die rol gegroeid", aldus de 26-jarige Nederlander, die deze zomer ook een transfer had kunnen maken naar de Serie A. Lazio had liefst 18 miljoen euro voor hem over. ,,Werder heeft me gehaald toen ik een héél slecht seizoen had gehad. Deze club na één seizoen alweer verlaten voelde niet goed. Nu is het voor mij persoonlijk én het team tijd om de volgende stap met deze club te maken", aldus Klaassen, die met Werder achtste werd vorig seizoen en dus nipt naast Europees voetbal greep.



Klaassen heeft het gevoel dat de ploeg verder is dan vorig jaar zomer. ,,Natuurlijk was Max (Kruse, red.) een belangrijke speler, maar we hebben verder weinig wijzigingen gehad binnen het team en veel meer automatismen.”



Voor Werder Bremen begint zaterdag het seizoen met een bekerduel op bezoek bij Atlas Delmenhorst. Een week later, 17 augustus, begint de Bundesliga voor Werder Bremen met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf.