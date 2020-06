Klaassen vecht voor Werder én eigen toekomst

Door Daniël Dwarswaard



Het zou volgend seizoen zomaar werkelijkheid kunnen zijn: de intense Nordderby tussen Werder Bremen en HSV, maar dan een niveau lager in de tweede Bundesliga. Als pijnlijk bewijs dat de twee grote clubs uit het noorden niet meer meetellen in het Duits voetbal. HSV vecht dit weekend voor een laatste kansje om weer terug te keren naar het hoogste niveau. Bremen staat juist al weken in het teken van de strijd om handhaving die vandaag een climax krijgt.



De stad, met Werder als dé trots, leeft tussen hoop en vrees. Want het perspectief is donker. Werder moet zelf sowieso thuis winnen van FC Köln, maar dan is het nog afhankelijk van concurrent Fortuna Düsseldorf. Zij spelen een uitwedstrijd bij Union Berlin dat nergens meer voor speelt. Werder staat twee punten achter Fortuna. Het doelsaldo is bij gelijke stand doorslaggevend, Werder staat vier goals achter. Maar let wel: in het beste geval moet Bremen zich via een play-off over twee wedstrijden veilig spelen. Rechtstreekse handhaving kan sowieso al niet meer.