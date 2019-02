Klaassen redt punt voor Werder Bremen

Van Bronck­horst: Duel met PSV niet beslissend, bekerduel met Ajax wel

15:55 Hoe Feyenoord de tik van FC Groningen heeft geprobeerd te verwerken. Giovanni van Bronckhorst had de vraag al verwacht. ,,Maar we hebben het gedaan zoals we het normaal doen. Praten met spelers, de beelden erbij pakken’’, zegt de trainer van de nummer drie van de eredivisie. ,,En dat is volgens mij de enige manier om het te doen.’’