Klaassen na teleurstellend jaar bij Everton naar Werder Bremen

Door Dennis van Bergen



Nog vandaag wordt vermoedelijk overeenstemming bereikt over een langdurig contract voor de middenvelder bij de Duitse club. Alleen een keuring staat een overgang nog in de weg, maar dat lijkt een formaliteit. Het wordt opnieuw dus een verhuizing voor Klaassen. Een jaar geleden betaalde Everton, waar hij voor vijf jaar tekende, nog een bedrag van 27 miljoen euro aan Ajax.



In Engeland kwam de aanvallende middenvelder, los van de periode dat Ronald Koeman er nog werkzaam was, nauwelijks aan spelen toe. Klaassen speelde slechts 820 minuten, verdeeld over zestien wedstrijden. In de Premier League behoorde hij bij 26 van de 38 wedstrijden niet eens tot de wedstrijdselectie van Everton, dat als achtste eindigde.