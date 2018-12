Klaassen met Bremen onderuit bij Leipzig

Al voor de rust had Leipzig een dubbele voorsprong te pakken Lukas Klostermann (22ste minuut) en Timo Werner (44ste minuut) waren de doelpuntenmakers voor Die Bullen. De bezoekers bleven echter vechten: Max Kruse tekende in de 67ste minuut voor de aansluitingstreffer. Tien minuten later stond Bremen weer gelijk na een doelpunt van Josh Sargent. De wederopstanding van Bremen kende geen happy end: invaller Bruma tekende in de 87ste minuut het doodvonnis van Bremen.