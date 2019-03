Klaassen klopt Bruma in doelpuntrijk duel

Schalke 04 had een rumoerige week achter de rug. De fans van Schalke waren woedend na de afgang (0-4) tegen Fortuna Düsseldorf. Ze gooiden bier naar coach Domenico Tedesco en eisten dat Benjamin Stambouli zijn aanvoerdersband aan hen terug gaf. Coach Tedesco zat dicht tegen een ontslag aan, maar mocht toch blijven.



Met Tedesco op de bank ging de ploeg uit Gelsenkirchen op jacht naar de eerste competitiezege sinds 20 januari. Dat lukte echter niet. Hoewel Breel Embolo Schalke nog wel op voorsprong zette, was het voormalig Vitesse-speler Milot Rashica die de thuisploeg aan de 1-1 ruststand hielp.



Na rust werden er nog vier goals gevierd: drie door Werder Bremen en eentje door Schalke 04. Max Kruse zette zijn ploeg vanaf de stip op 2-1 waarna Rashica in de 73ste minuut de wedstrijd besliste met de 3-1. Embolo zorgde met zijn tweede van de wedstrijd nog wel voor de terugkeer van enige spanning, maar het was Martin Harnik die ver in blessuretijd de drie punten veiligstelde: 4-2.



Werder Bremen klimt door de winst naar plek acht in de Bundesliga terwijl Schalke 04 blijft steken op plek veertien, vier punten boven de gevarenzone.